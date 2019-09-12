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Власть

Идею создания особых экономических зон назвали «навязчивым лобби»

В парламенте разгорелась полемика по поводу проекта закона Махабат Мавляновой о создании особых экономических территорий.

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По словам лидера парламентской фракции «Ата Мекен» Алмамбета Шыкмаматова, документ надо отклонить.

«Это преференции для олигархов. Никакого отношения к защите интересов малого бизнеса и народных интересов этот закон не имеет», — сказал Алмамбет Шыкмаматов.

Но спикер Дастанбек Джумабеков призвал коллег не рубить с плеча и поддержать проект. «Все замечания будут учтены ко второму чтению. Сейчас мы рассматриваем только концепцию. Нам этот закон необходим как воздух, иначе мы так и будем в хвосте плестись», — считает торага.

Шыкмаматова поддержала Эльвира Сурабалдиева. Она напомнила о позиции Соцфонда, который выступил против документа. Несмотря на противоречия, проект закона, предусматривающий создание особых экономических территорий, принят в первом чтении. 
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