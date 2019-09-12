«Безопасный город». Установлено 800 камер с функцией распознавания лиц

В рамках первого этапа проекта «Безопасный город» установлены 800 камер системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Об этом сегодня на заседании Антикоррупционного совета заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его данным, на участках, где размещены аппаратно-программные комплексы в Бишкеке, наблюдается снижение дорожно-транспортных происшествий на 46,9 процента. Наблюдается и снижение числа пострадавших. В прошлом году было 108 случаев, а в этом году лишь 52. Аналогичная ситуация складывается и по Чуйской области, где наблюдается снижение количества ДТП и получивших ранения в них лиц на 50 процентов.

«На основании этого полагаем, что на данных участках имеет место не только снижение аварийности и реальное сокращение количества нарушений Правил дорожного движения, но и профилактика коррупции, а также улучшение организации движения транспорта и пешеходов. Сейчас проводятся работы по реализации второго этапа проекта «Безопасный город», который должен охватить всю территорию республики — 7 областей, 2 города республиканского значения, 15 городов областного и районного значения, 73 населенных пункта страны», — заключил премьер-министр.