15:37
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть
Сюжет: Безопасный город (377)

«Безопасный город». Установлено 800 камер с функцией распознавания лиц

В рамках первого этапа проекта «Безопасный город» установлены 800 камер системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Об этом сегодня на заседании Антикоррупционного совета заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его данным, на участках, где размещены аппаратно-программные комплексы в Бишкеке, наблюдается снижение дорожно-транспортных происшествий на 46,9 процента. Наблюдается и снижение числа пострадавших. В прошлом году было 108 случаев, а в этом году лишь 52. Аналогичная ситуация складывается и по Чуйской области, где наблюдается снижение количества ДТП и получивших ранения в них лиц на 50 процентов.

«На основании этого полагаем, что на данных участках имеет место не только снижение аварийности и реальное сокращение количества нарушений Правил дорожного движения, но и профилактика коррупции, а также улучшение организации движения транспорта и пешеходов. Сейчас проводятся работы по реализации второго этапа проекта «Безопасный город», который должен охватить всю территорию республики — 7 областей, 2 города республиканского значения, 15 городов областного и районного значения, 73 населенных пункта страны», — заключил премьер-министр.
Ссылка:
просмотров: 1148
Версия для печати
Материалы по теме
Деньги от штрафов по «Безопасному городу» не получил ни один госорган
Установить камеры на пересечении Чуй — Ибраимова предлагают горожане
«Безопасный город». Где в Кыргызстане установят камеры по второму этапу
Shenzhen Sunwin готова реализовать вторую фазу проекта «Безопасный город»
«Безопасный город». Наименьшую цену за второй этап предложила китайская фирма
«Безопасный город». В Бишкеке число ДТП снизилось на 52 процента
«Безопасный город». Разбитые камеры в Бишкеке восстановят в течение месяца
«Безопасный город». В бюджет от штрафов поступило более 211 миллионов сомов
«Безопасный город». Во время беспорядков в Бишкеке разбили камеры на 4 миллиона
Беспорядки в Бишкеке. Концерн «Вега» восстановит поврежденные камеры
Популярные новости
Чему равен косинус? Кандидат в&nbsp;министры образования не&nbsp;смог ответить на&nbsp;вопрос Чему равен косинус? Кандидат в министры образования не смог ответить на вопрос
Ирину Карамушкину и&nbsp;других депутатов исключили из&nbsp;партии СДПК Ирину Карамушкину и других депутатов исключили из партии СДПК
Спустя три года. Члены временного правительства провели неформальную встречу Спустя три года. Члены временного правительства провели неформальную встречу
В&nbsp;Жогорку Кенеше заговорили о&nbsp;переходе на&nbsp;латиницу В Жогорку Кенеше заговорили о переходе на латиницу
Бизнес
Получайте знания бесплатно с&nbsp;помощью тарифной опции &laquo;Образование&raquo; от&nbsp;MegaCom Получайте знания бесплатно с помощью тарифной опции «Образование» от MegaCom
Сеть магазинов O!Store растет и&nbsp;расширяет свою географию. Адреса новых филиалов Сеть магазинов O!Store растет и расширяет свою географию. Адреса новых филиалов
Кыргызтелеком предлагает услуги по&nbsp;размещению серверного и&nbsp;сетевого оборудования Кыргызтелеком предлагает услуги по размещению серверного и сетевого оборудования
Сборная ОАО &laquo;МАМ&raquo; на&nbsp;Иссык-Кульских спортивных играх выиграла более 10&nbsp;медалей Сборная ОАО «МАМ» на Иссык-Кульских спортивных играх выиграла более 10 медалей