Об обещаниях кандидата в министры образования. Что говорит Каныбек Исаков

Депутаты парламента Кыргызстана сегодня рассматривают кандидатуру Каныбека Исакова на пост министра образования и науки.

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Нардеп Камчыбек Жолдошбаев напомнил о скандале со школой из контейнеров в селе Кенеш Нарынской области. Он спросил, будет ли построено новое учебное заведение или обещания так и останутся на бумаге. Депутат напомнил, что здание, в котором ранее располагалась школа, находилось в аварийном состоянии с 2015 года.

«Я согласен с вами. Это позор. Все усилия будут приложены, чтобы новая школа была построена и чтобы в контейнерах дети больше не учились», — сказал Каныбек Исаков.

Коллега Жолдошбаева, Рыскелди Момбеков, спросил, будет ли увеличено количество детских садов и сократится ли число учеников в начальных классах. «В некоторых школах в одном классе учатся по 50 детей. Учащиеся сидят по три человека за партой», — сказал Рыскелди Момбеков.

Каныбек Исаков согласился с ним и отметил, что этот вопрос будет прорабатываться. Он поддержал Рыскелди Момбекова и в том, что надо ограничить школьникам пользование на уроках сотовыми телефонами.

«Когда будет введен в действие проект «Умная» школа» и он охватит все учебные заведения полностью, то сотки не понадобятся», — подчеркнул Каныбек Исаков.

Каныбек Исаков с 2011 года занимает пост ректора Ошского государственного университета.

Он родился 4 июня 1969 года, был ректором ОшГУ, депутатом Ошского городского кенеша третьего созыва от фракции СДПК.

Напомним, 4 сентября Гульмира Кудайбердиева подала в отставку с должности министра образования.