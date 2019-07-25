Конфликт на границе. Президент Кыргызстана визит в Таджикистан не отменял

Президенты Кыргызстана и Таджикистана проведут переговоры по вопросу границы в рамках рабочего визита Сооронбая Жээнбекова в РТ. Как сообщили 24.kg в отделе информационой политики, дата корректируется по дипломатическим каналам, но визит в повестке дня значится. Причем в ближайшее время.

Отмечается, что встреча может пройти в Исфаре. По данным ГПС, ситуация на приграничном участке в Баткенской области остается относительно стабильной.

Напомним, что 22 июля на кыргызско-таджикской границе произошло очередное столкновение. В результате конфликта пострадали 17 местных жителей, милиционеры и пограничники. По данным таджикской стороны, один гражданин РТ погиб, еще десять получили ранения.