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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты (131)

Конфликт на границе. Президент Кыргызстана визит в Таджикистан не отменял

Президенты Кыргызстана и Таджикистана проведут переговоры по вопросу границы в рамках рабочего визита Сооронбая Жээнбекова в РТ. Как сообщили 24.kg в отделе информационой политики, дата корректируется по дипломатическим каналам, но визит в повестке дня значится. Причем в ближайшее время. 

Отмечается, что встреча может пройти в Исфаре. По данным ГПС, ситуация на приграничном участке в Баткенской области остается относительно стабильной.  

Напомним, что 22 июля на кыргызско-таджикской границе произошло очередное столкновение. В результате конфликта пострадали 17 местных жителей, милиционеры и пограничники. По данным таджикской стороны, один гражданин РТ погиб, еще десять получили ранения.
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