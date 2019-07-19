Правительство Кыргызстана согласилось на снижение штрафов за нарушение ПДД

Под председательством вице-премьер-министра Жениша Разакова состоялось очередное заседание Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Участники заседания отметили, что наблюдается негативная тенденция увеличения количества ДТП практически во всех регионах республики, за исключением участков дорог, на которых реализуется проект «Безопасный город».

Жениш Разаков напомнил руководителям профильных ведомств, что они несут персональную ответственность за аварийность на дорогах.

Члены комиссии согласились с предложением МВД о целесообразности снижения размера штрафа за отдельные виды нарушений, предусмотренные статьей 1231 Кодекса о нарушениях, до 1 тысячи сомов.

Штраф за пьяную езду так и останется в 17,5 тысячи сомов. Он оказал профилактический эффект, в результате которого сократилось количество дорожно-транспортных происшествий в состоянии алкогольного опьянения, а количество зарегистрированных нарушений по итогам полугодия уменьшилось в три раза и составило 2 тысячи 211 фактов.