Премьер-министр в курсе критики в адрес Кудайбердиевой, но решения пока нет

«Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, конечно, в курсе критики, которой в той или иной мере подвергается в обществе министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева. Но решение им будет приниматься только после глубокого и всестороннего анализа ее деятельности», — сообщил 24.kg пресс-секретарь главы правительства Адилет Султаналиев.

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Отметим, что на сайте change.org создана петиция за отставку Гульмиры Кудайбердиевой. Перед уходом на каникулы депутаты парламента потребовали от правительства принять меры в отношении руководства Минобразования.

«Члены правительства хорошо знают, что премьер-министр несет политическую ответственность за деятельность всей исполнительной ветви власти. Мухаммедкалый Абылгазиев расставался с теми членами кабинета министров, кто не справлялся с поставленными задачами в полной мере, и если потребуется, то будет делать это в дальнейшем», — сказал Адилет Султаналиев.

Сколько времени потребуется главе кабмина для анализа деятельности Гульмиры Кудайбердиевой, не уточняется.

Претензии общественности к Минобразования возникли после задержки новых учебников, тиражирования книг с ошибками, брака в аттестатах, срыва выдачи дипломов и других проблем в этой сфере.