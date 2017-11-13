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Власть

Глава Минобразования: Мы далеки от очковтирательства, нет смысла что-то скрывать

«Мы далеки от очковтирательства, нам нет смысла что-то скрывать», - заявила сегодня на заседании профильного комитета парламента министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева.

«Разработан новый сайт министерства, мы сейчас работаем над информационной системой управления. К концу года будет полная база данных по стране, по всем образовательным учреждениям, детям школьного и дошкольного возраста и другим параметрам. Эта база даст картину, чтобы формировать заявку на строительство новых школ», - сказала Гульмира Кудайбердиева.

Депутаты в очередной раз заслушали информацию о ходе строительства зданий для дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций республики. После обсуждения предложено признать работу правительства в этом плане недостаточной.
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