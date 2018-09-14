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Общество

Гульмира Кудайбердиева: В основе любых реформ стоит учитель

Одной из главных составляющих, влияющих на качество образования, является учитель. Об этом на пресс-конференции заявила глава Министерства образования и науки Гульмира Кудайбердиева.

«В основе любых реформ стоят учитель, его профессионализм и квалификация. И мы стараемся подойти к этому комплексно и системно», — сказала она.

Министр отметила, что именно на это направлен январский приказ, из-за которого более трех тысяч учителей остались без работы. 

«В первую очередь он направлен на эффективное распределение нагрузки, а не на сокращение. Мы подверглись критике, но это решение было оправданным. С нас требуют реформ, повышения качества образования», — подчеркнула она.

По словам Гульмиры Кудайбердиевой, в последние годы число учителей возросло на 7-8 тысяч, а недельная нагрузка осталась прежней.

На местах, особенно в Ошской и Нарынской областях, руководство пошло на дробление нагрузки между учителями. Но когда человек ведет всего три-четыре урока в неделю, он не будет готовиться к ним серьезно, задумываться о повышении квалификации.

Гульмира Кудайбердиева

 Как рассказала министр, такое дробление сказывается на заработной плате педагогов. Сейчас идет работа над созданием национальной системы квалификации. Экспертная группа разрабатывает профессиональный стандарт учителя.  

«В перспективе учитель будет заходить в школу через сертификацию. Он должен соответствовать всем критериям. Это международная практика», — проинформировала она.
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