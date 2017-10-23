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Власть

Ввести электронную очередь на строительство школ предлагает нардеп

Ввести электронную очередь на строительство школ предложил сегодня на заседании профильного комитета парламента нардеп Алмазбек Токторов.

По его словам, есть случаи, когда школы строили в тех населенных пунктах, где учебные заведения не были переполнены. «Минздрав ввел электронную очередь на получение услуги гемодиализа. Все видят ее движение и могут спросить за нарушение очереди. Так и со школами. Люди должны видеть, какой министр или депутат лоббирует строительство школы», — сказал Алмазбек Токторов.

Министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева отметила, что разработан новый сайт ведомства. «В настоящее время идет работа над электронной информационной системой, где будут все данные — по числу детей, школ и так далее. И в перспективе мы сможем видеть состояние школ. Функции строительства переданы Госстрою, но у нас создана комиссия для мониторинга состояния школ и формирования заявки», — пояснила она.

На заседании депутаты возмутились тем, что Минобразования не согласовывает с депутатами ремонт и строительство объектов образования.

Депутаты обсуждают отчет об исполнении республиканского бюджета КР за 2016 год.
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