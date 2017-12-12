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Общество

Министр образования — за повышение зарплаты всем учителям, а не за категории

«Зарплату надо поднимать всем учителям, а делить на категории, на мой взгляд, не совсем правильно», — сообщила ИА «24.kg» министр образования и науки КР Гульмира Кудайбердиева, отвечая на вопрос, когда педагогам вернут категории.

После внедрения новой системы оплаты труда учителей в 2011 году категории ликвидировали, что вызвало недовольство педагогов.

До отмены надбавок из 71,1 тысячи учителей 55,6 тысячи имели категорию, в том числе 30,3 — высшую.

Позже чиновники пообещали вернуть категории и доплачивать за высшую категорию 2 тысячи сомов, за первую — 1,5 тысячи, за вторую — 1 тысячу сомов.

Сейчас же, по словам Гульмиры Кудайбердиевой, «следует определиться, нужны ли категории».

Стимулировать надо, но другими механизмами. Мы должны идти через стандарты, а не через категории. Необходимо знать, кто такой учитель, какой квалификацией он должен обладать и так далее.

Гульмира Кудайбердиева
Министр отметила, что изучила утвержденное в 2016 году положение об установлении категорий.

«Опять же мы не исключаем человеческий фактор. Если бы мы пошли на присвоение квалификаций, то получили бы ситуацию еще хуже. Собирается некая комиссия и решает — ты учитель первой категории, а ты - высшей. А во-вторых, мы нарушаем права детей. Почему этому ребенку будет преподавать учитель высшей категории, а другому — учитель без категории. И почему некая комиссия определила, что это самый лучший педагог, а этот — не самый лучший», — сказала Гульмира Кудайбердиева.

Она добавила, что повышение зарплаты заложено в программе правительства. Но «надо учитывать возможности бюджета».
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