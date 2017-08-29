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Общество

За ошибки в аттестатах специалиста Минобразования решили не увольнять

За ошибки в аттестатах специалиста Минобразования решили не увольнять. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева.

«Есть человеческий фактор. Ошибку допустили как специалист министерства, так и типография, которая изготавливала документ. Мы постарались решить проблему в максимально короткие сроки», — сказала Гульмира Кудайбердиева.

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«Вопрос вынесли на коллегию министерства в июле 2017-го. Ответственный понес наказание, ему вынесли строгий выговор, хотя я ставила вопрос об освобождении от занимаемой должности. Но члены коллегии не поддержали мое предложение и ограничились выговором», — отметила министр.

«Мы разработали очень четкий регламент по заполнению документов, регламентируем ответственность в этом вопросе. Мы постараемся, чтобы такое больше не повторилось», — резюмировала Гульмира Кудайбердиева.

Накануне сообщалось, что выпускникам столичных школ до сих пор не поменяли бракованные аттестаты. 
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