Генпрокурор: Атамбаев лично принимал решение по реконструкции ТЭЦ Бишкека

Алмазбек Атамбаев лично принимал решение по реконструкции ТЭЦ Бишкека. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции сообщил генеральный прокурор Кыргызстана Откурбек Джамшитов.

По его словам, экс-президент неоднократно говорил, что курирует все стратегические проекты. «ГКНБ в отношении Алмазбека Атамбаева зарегистрировал досудебное разбирательство. В отношении экс-президента есть факты и доказательства, что он причастен к модернизации теплоцентрали», — сказал Откурбек Джамшитов.

Кроме того, руководителем проекта назначен Сапар Исаков, который лично докладывал главе государства о ходе работ. «Нурсулу Ахметова написала служебную записку о пересмотре ТЭО, но она осталась без рассмотрения. Депутаты выступали также против ратификации соглашения. Они направляли письмо Алмазбеку Атамбаеву. Он дал резолюцию, чтобы принять решение», — добавил генпрокурор.

Он добавил, что Алмазбек Атамбаев причастен и к поставкам угля на ТЭЦ Бишкека через ОсОО «Рассвет компани».