16:49
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть
Сюжет: Дело энергетиков (338)

Генпрокурор: Атамбаев лично принимал решение по реконструкции ТЭЦ Бишкека

Алмазбек Атамбаев лично принимал решение по реконструкции ТЭЦ Бишкека. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции сообщил генеральный прокурор Кыргызстана Откурбек Джамшитов.

По его словам, экс-президент неоднократно говорил, что курирует все стратегические проекты. «ГКНБ в отношении Алмазбека Атамбаева зарегистрировал досудебное разбирательство. В отношении экс-президента есть факты и доказательства, что он причастен к модернизации теплоцентрали», — сказал Откурбек Джамшитов.

Кроме того, руководителем проекта назначен Сапар Исаков, который лично докладывал главе государства о ходе работ. «Нурсулу Ахметова написала служебную записку о пересмотре ТЭО, но она осталась без рассмотрения. Депутаты выступали также против ратификации соглашения. Они направляли письмо Алмазбеку Атамбаеву. Он дал резолюцию, чтобы принять решение», — добавил генпрокурор.

Он добавил, что Алмазбек Атамбаев причастен и к поставкам угля на ТЭЦ Бишкека через ОсОО «Рассвет компани».
Ссылка:
просмотров: 1262
Версия для печати
Материалы по теме
Лишение неприкосновенности Атамбаева. Комитет по правопорядку принял решение
Освобождение Азиза Батукаева. Алмазбек Атамбаев дал личное поручение
Лишение неприкосновенности Атамбаева. Генпрокуратура приступила к рассмотрению
Лишение неприкосновенности Атамбаева. Митингов в поддержку не будет
Лишение неприкосновенности Атамбаева. Итоги голосования
Лишение неприкосновенности Атамбаева. Решение направили в Генпрокуратуру
Алмазбек Атамбаев посылал Ирину Карамушкину
Лишение неприкосновенности Атамбаева. Экс-президента страны назвали опэгэшником
Лишение неприкосновенности Атамбаева. Заключение депутатской комиссии
Лишение неприкосновенности Атамбаева. Некрасиво нападать на лежачего
Популярные новости
Сооронбай Жээнбеков подверг критике чиновников за&nbsp;липовые отчеты Сооронбай Жээнбеков подверг критике чиновников за липовые отчеты
Атамбаев&nbsp;&mdash; сбитый летчик. Кто теперь сможет оппонировать президенту Атамбаев — сбитый летчик. Кто теперь сможет оппонировать президенту
Президент вновь потребовал от&nbsp;силовиков прекратить бесконечные проверки бизнеса Президент вновь потребовал от силовиков прекратить бесконечные проверки бизнеса
Представление о&nbsp;лишении неприкосновенности Атамбаева поступило в&nbsp;парламент Представление о лишении неприкосновенности Атамбаева поступило в парламент
Бизнес
Олимпийский комитет&nbsp;КР участвовал в&nbsp;открытии штаб-квартиры МОК в&nbsp;Швейцарии Олимпийский комитет КР участвовал в открытии штаб-квартиры МОК в Швейцарии
Акция! БТА Банк снизил процентную ставку по&nbsp;револьверной кредитной карте Акция! БТА Банк снизил процентную ставку по револьверной кредитной карте
Не&nbsp;ломайтесь и&nbsp;все получится. Мультимиллионер о&nbsp;секрете своего успеха Не ломайтесь и все получится. Мультимиллионер о секрете своего успеха
Mega iTV: любимые фильмы и&nbsp;сериалы в&nbsp;любое время Mega iTV: любимые фильмы и сериалы в любое время