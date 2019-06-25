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Власть

Правительство отчитается перед депутатами по «Кумтору» без участия СМИ

Правительство Кыргызстана просит депутатов Жогорку Кенеша провести слушания по «Кумтору» без участия СМИ. Об этом на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию сообщил его председатель Кожобек Рыспаев.

Нардепы поддержали предложение кабмина.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев лично будеть информировать депутатов о ходе исполнения постановлений Жогорку Кенеша от 26 февраля 2015 года и от 29 июня 2015-го, связанных с деятельностью проекта «Кумтор», и Стратегического соглашения по охране окружающей среды и развитию инвестиций, подписанного между правительством и компанией «Центерра Голд Инк.» 11 сентября 2017 года.
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