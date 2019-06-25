Правительство отчитается перед депутатами по «Кумтору» без участия СМИ

Правительство Кыргызстана просит депутатов Жогорку Кенеша провести слушания по «Кумтору» без участия СМИ. Об этом на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию сообщил его председатель Кожобек Рыспаев.

Нардепы поддержали предложение кабмина.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев лично будеть информировать депутатов о ходе исполнения постановлений Жогорку Кенеша от 26 февраля 2015 года и от 29 июня 2015-го, связанных с деятельностью проекта «Кумтор», и Стратегического соглашения по охране окружающей среды и развитию инвестиций, подписанного между правительством и компанией «Центерра Голд Инк.» 11 сентября 2017 года.