Жаль, что у нас такие депутаты. Илим Карыпбеков ответил Камчыбеку Жолдошбаеву

Экс-гендиректор ОТРК Илим Карыпбеков ответил на своей странице в Facebook на сегодняшнее выступление депутата парламента Камчыбека Жолдошбаева.

Последний, напомним, возмутился тем, что в честь Илима Карыпбекова устроили той. Илим Карыпбеков указал, что даже не понял, о чем идет речь.

«Мне очень жаль нас всех, что у нас есть такие депутаты. Жаль, что мы, налогоплательщики, содержим некоторых депутатов, тратя миллионы на то, чтоб они с высокой трибуны парламента интересовались устуканами, тоями и билетами на Сармерден», — написал Илим Карыпбеков.

Напомним, сегодня нардепы заслушивали председателя наблюдательного совета ОТРК Жыпара Жекшеева.