19:10
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Жаль, что у нас такие депутаты. Илим Карыпбеков ответил Камчыбеку Жолдошбаеву

Экс-гендиректор ОТРК Илим Карыпбеков ответил на своей странице в Facebook на сегодняшнее выступление депутата парламента Камчыбека Жолдошбаева.

Последний, напомним, возмутился тем, что в честь Илима Карыпбекова устроили той. Илим Карыпбеков указал, что даже не понял, о чем идет речь.

«Мне очень жаль нас всех, что у нас есть такие депутаты. Жаль, что мы, налогоплательщики, содержим некоторых депутатов, тратя миллионы на то, чтоб они с высокой трибуны парламента интересовались устуканами, тоями и билетами на Сармерден», — написал Илим Карыпбеков.

Напомним, сегодня нардепы заслушивали председателя наблюдательного совета ОТРК Жыпара Жекшеева.
Ссылка:
просмотров: 593
Версия для печати
Материалы по теме
На ОТРК предлагают ввести абонентскую плату
ОТРК обвинили в необъективности в подаче информации
В честь бывшего директора ОТРК устроили той. Депутат возмущен
Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Камчыбек Жолдошбаев
Назначен новый генеральный директор телеканала «НТС»
Сотрудникам ОТРК выплатили зарплату
Чем нам кормить детей? Сотрудникам ОТРК не выплачивают зарплату
Необъективной и недостоверной информации не будет. Новый глава ОТРК обещает
Генеральным директором ОТРК стал Жайнак Усен уулу
Выборы главы ОТРК. Один из кандидатов снял свою кандидатуру
Популярные новости
Политический коллапс Алмазбека Атамбаева Политический коллапс Алмазбека Атамбаева
Депутаты готовы заслушать экс-президента Алмазбека Атамбаева Депутаты готовы заслушать экс-президента Алмазбека Атамбаева
Осмонбек Артыкбаев дал показания против Алмазбека Атамбаева Осмонбек Артыкбаев дал показания против Алмазбека Атамбаева
Председателем ГКНБ стал Орозбек Опумбаев Председателем ГКНБ стал Орозбек Опумбаев
Бизнес
MegaPay: экономьте при оплате штрафов с&nbsp;помощью уникального счетчика MegaPay: экономьте при оплате штрафов с помощью уникального счетчика
&laquo;Бакай Банк&raquo; предлагает депозиты с&nbsp;выгодными процентными ставками «Бакай Банк» предлагает депозиты с выгодными процентными ставками
Акция от&nbsp;БТА Банка! Снижены процентные ставки на&nbsp;беззалоговые кредиты! Акция от БТА Банка! Снижены процентные ставки на беззалоговые кредиты!
150&nbsp;ТВ-каналов без тарелки и&nbsp;проводов: в&nbsp;дорогу или на&nbsp;отдых 150 ТВ-каналов без тарелки и проводов: в дорогу или на отдых