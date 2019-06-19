В честь бывшего директора ОТРК устроили той. Депутат возмущен

Депутат Жогорку Кенеша Камчыбек Жолдошбаев возмущен тем, что в честь бывшего директора ОТРК Илима Карыпбекова устроили той. Об этом он заявил сегодня на заседании.

Нардеп поинтересовался у председателя наблюдательного совета ОТРК Жыпара Жекшеева, в курсе ли он происходящего. На что тот ответил, что это сплетни и никакого тоя не было.

«У меня есть запись, где раздавались угощения приглашенным. Конечно, вас туда не пригласили. ОТРК проводит какие-то мероприятия, пускают только по билетам. Где отчет за деньги, вырученные с продажи? Пока вы спите, налоговая уже занимается этим вопросом», — сказал Камчыбек Жолдошбаев.