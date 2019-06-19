15:10
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

В честь бывшего директора ОТРК устроили той. Депутат возмущен

Депутат Жогорку Кенеша Камчыбек Жолдошбаев возмущен тем, что в честь бывшего директора ОТРК Илима Карыпбекова устроили той. Об этом он заявил сегодня на заседании.

Нардеп поинтересовался у председателя наблюдательного совета ОТРК Жыпара Жекшеева, в курсе ли он происходящего. На что тот ответил, что это сплетни и никакого тоя не было.

«У меня есть запись, где раздавались угощения приглашенным. Конечно, вас туда не пригласили. ОТРК проводит какие-то мероприятия, пускают только по билетам. Где отчет за деньги, вырученные с продажи? Пока вы спите, налоговая уже занимается этим вопросом», — сказал Камчыбек Жолдошбаев.
Ссылка:
просмотров: 619
Версия для печати
Материалы по теме
ОТРК обвинили в необъективности в подаче информации
Назначен новый генеральный директор телеканала «НТС»
Сотрудникам ОТРК выплатили зарплату
Чем нам кормить детей? Сотрудникам ОТРК не выплачивают зарплату
Необъективной и недостоверной информации не будет. Новый глава ОТРК обещает
Генеральным директором ОТРК стал Жайнак Усен уулу
Выборы главы ОТРК. Один из кандидатов снял свою кандидатуру
Выборы главы ОТРК. В финальный тур прошли 8 кандидатов из 17
На выборах главы ОТРК дисквалифицировали Каарманбека Кулуева
Выборы главы ОТРК. Илим Карыпбеков снял свою кандидатуру
Популярные новости
Политический коллапс Алмазбека Атамбаева Политический коллапс Алмазбека Атамбаева
Депутаты готовы заслушать экс-президента Алмазбека Атамбаева Депутаты готовы заслушать экс-президента Алмазбека Атамбаева
Осмонбек Артыкбаев дал показания против Алмазбека Атамбаева Осмонбек Артыкбаев дал показания против Алмазбека Атамбаева
Председателем ГКНБ стал Орозбек Опумбаев Председателем ГКНБ стал Орозбек Опумбаев
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; предлагает депозиты с&nbsp;высокими процентными ставками «Бакай Банк» предлагает депозиты с высокими процентными ставками
Акция от&nbsp;БТА Банка! Снижены процентные ставки на&nbsp;беззалоговые кредиты! Акция от БТА Банка! Снижены процентные ставки на беззалоговые кредиты!
150&nbsp;ТВ-каналов без тарелки и&nbsp;проводов: в&nbsp;дорогу или на&nbsp;отдых 150 ТВ-каналов без тарелки и проводов: в дорогу или на отдых
Престижные мобильные номера PLATINUM в&nbsp;два раза дешевле! Престижные мобильные номера PLATINUM в два раза дешевле!