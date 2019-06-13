Президент России Владимир Путин прибыл в Кыргызстан

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Кыргызстан для участия в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата президента Кыргызстана.

По его данным, в международном аэропорту «Манас» Владимира Путина встретил лично Сооронбай Жээнбеков. Здесь же состоялась и двусторонняя встреча глав двух государств. Сооронбай Жээнбеков отметил, что рад приветствовать Владимира Путина в Кыргызстане для участия в заседании СГГ ШОС.

«Сооронбай Жээнбеков поздравил Владимира Путина с Днем России и с удовлетворением подчеркнул, что каждая встреча глав государств способствует углублению и расширению взаимовыгодного партнерства между странами. Владимир Путин отметил, что заседание Совета глав государств — членов ШОС в Бишкеке является важным мероприятием в международной повестке. Президент России выразил уверенность в том, что под председательством Кыргызстана заседание СГГ ШОС пройдет успешно», — говорится в сообщении.