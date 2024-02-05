Ратифицирован меморандум об обязательствах Республики Беларусь

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Меморандума об обязательствах Республики Беларусь в целях получения статуса государства-члена Шанхайской организации сотрудничества, подписанного 4 июля 2023 года в городе Нью-Дели».

Закон был принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 20 декабря 2023 года.

Закон разработан в целях выполнения внутригосударственных процедур по вступлению в силу Меморандума об обязательствах Республики Беларусь в целях получения статуса государства-члена Шанхайской организации сотрудничества, подписанного 4 июля 2023 года в городе Нью-Дели.

Меморандум об обязательствах Республики Беларусь в целях получения статуса государства-члена Шанхайской организации сотрудничества подписан по итогам заседания Совета глав государств-членов ШОС 4 июля 2023 года.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.