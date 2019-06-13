Инициативу о лишении Атамбаева неприкосновенности подписали уже 50 депутатов

Члены парламентского комитета по конституционному законодательству одобрили инициативу депутата Каната Исаева о создании комиссии о лишении неприкосновенности экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Об этом 24.kg сообщили в Жогорку Кенеше.

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Инициативу подписали 50 нардепов. Свои подписи поставили и лидеры всех шести парламентских фракций.

Отмечается, что на заседании ЖК в среду, 19 июня, будет утвержден состав комиссии, которая внесет представление в Генпрокуратуру о возбуждении в отношении Алмазбека Атамбаева уголовного дела по обвинению в узурпации власти и коррупции.

Для того чтобы лишить бывшего главу государства иммунитета и статуса «экс», необходимо 80 голосов народных избранников.