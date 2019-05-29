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Власть

Нурсултан Назарбаев стал почетным председателем Высшего совета ЕАЭС

Первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву присвоено звание почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.

По его данным, решение принято на саммите стран — участниц Евразийского экономического союза (Кыргызстана, России, Беларуси, Казахстана и Армении) во время заседания президентов в узком составе. С предложением назначить Нурсултана Назарбаева почетным председателем совета в связи с его историческим вкладом в развитие союза выступил лидер России Владимир Путин.

Нурсултан Назарбаев выразил благодарность за назначение и заявил, что постарается быть полезным совету с учетом опыта, накопленного в СНГ и ЕАЭС.
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