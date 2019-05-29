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Власть

Мухаммедкалый Абылгазиев рассказал, как он выбирает кандидатов в министры

Депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина поинтересовалась у премьер-министра, чем он руководствуется при выборе кандидатов на пост министров.

«Вы лично подбираете или вам рекомендуют, навязывают?» — спросила она.

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Мухаммедкалый Абылгазиев ответил: «Четверых я подбирал сам. Бывает, когда проходят консультации. Я отбираю по профессиональным качествам».

Ирину Карамушкину возмутил тот факт, что министры уходят без наказания.

«Почему министры уходят, завалив работу, и не отвечают за это? Ушел на почетный отдых... Должна быть другая формулировка. Премьер-министр не наказывает ушедших министров. Значит, нужно наказывать фракции, которые выдвигают этих кандидатов», — отметила она.

В Жогорку Кенеше рассматривают кандидатуры на должности министров экономики, сельского хозяйства, главы Госкомсвязи и руководителя аппарата правительства.
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