Депутат: Горожане жалуются на деятельность анонимного наркоцентра в Бишкеке

Депутат Токтобубу Ашимбаева 15 апреля на заседании Жогорку Кенеша сообщила о работе анонимного наркологического центра в районе «Городка энергетиков» в Бишкеке.

По ее словам, жители городка утверждают, что в указанном районе функционирует центр, где лечение проходят около 250 человек.

По информации жителей, каждое утро около 100 человек покидают территорию, остальные остаются там, сказала нардеп.

«Жители жалуются на санитарную и общественную безопасность. По их словам, в подъездах домов и на детских площадках появляются одноразовая посуда и использованные шприцы. Я ранее уже обращалась в Министерство здравоохранения с просьбой рассмотреть вопрос о проверке деятельности этого центра и его переносе», — добавила Токтобубу Ашимбаева.