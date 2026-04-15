Власть

Депутат призывает отменить запрет на использование TikTok в Кыргызстане

Депутат призывает отменить запрет на использование соцсети TikTok в Кыргызстане. Об этом Махабат Мавлянова заявила на заседании Жогорку Кенеша.

По ее словам, сейчас TikTok в стране пользуются через VPN.

«Конечно, надо учитывать нравственное воспитание молодежи, однако запретами проблем не решить. Но это не только развлекательное приложение, через него молодежь обучается новому. Это площадка для развития образования, продвижения бизнеса. Поэтому надо разрешить использовать соцсеть открыто и убрать запрет», — добавила Махабат Мавлянова.
