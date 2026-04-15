Модернизировать систему управления воздушным движением будут в Кыргызстане

Модернизировать систему управления воздушным движением будут в стране. Государственное предприятие «Кыргызаэронавигация» объявило тендер на дооснащение, сообщается на портале госзакупок.
Планируемая сумма затрат на реализацию проекта составляет 203,4 миллиона сомов.
Требование к участникам — опыт не менее двух аналогичных контрактов от 50 миллионов сомов.
Проект предполагает модернизацию автоматизированной системы управления воздушным движением и системы речевой связи без замены центрального оборудования, с полной интеграцией в текущую архитектуру.
Отмечается, что будут созданы дополнительные рабочие места для диспетчеров.
Заявки принимают до 29 апреля.