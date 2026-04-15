Экономика

Модернизировать систему управления воздушным движением будут в Кыргызстане

Модернизировать систему управления воздушным движением будут в стране. Государственное предприятие «Кыргызаэронавигация» объявило тендер на дооснащение, сообщается на портале госзакупок.

Планируемая сумма затрат на реализацию проекта составляет 203,4 миллиона сомов.

Требование к участникам — опыт не менее двух аналогичных контрактов от 50 миллионов сомов.

Проект предполагает модернизацию автоматизированной системы управления воздушным движением и системы речевой связи без замены центрального оборудования, с полной интеграцией в текущую архитектуру.

Отмечается, что будут созданы дополнительные рабочие места для диспетчеров.

Заявки принимают до 29 апреля.
Материалы по теме
За полгода «Кыргызаэронавигация» обслужила 44 тысячи самолетов
«Кыргызаэронавигация» работает над проектом открытия авиарейса в Кашгар
За полгода «Кыргызаэронавигация» заработала 450 миллионов сомов
Должностных лиц «Кыргызаэронавигация» подозревают в присвоении $54 тысяч
Вывод денег из ГП «Кыргызаэронавигация». В МВД сообщили подробности
Вывод денег из ГП «Кыргызаэронавигация». Задержан экс-замглавы ведомства
Прокуратура выявила вывод огромных денег из ГП «Кыргызаэронавигация»
Назначены директора Агентства гражданской авиации и «Кыргызаэронавигации»
Сатыгул Жоробаев назначен гендиректором ГП «Кыргызаэронавигация»
В Бишкеке в результате драки умер замгендиректора «Кыргызаэронавигации»
Популярные новости
Рубль продолжает быстро расти, дорожают и&nbsp;другие валюты. Курсы на&nbsp;13&nbsp;апреля Рубль продолжает быстро расти, дорожают и другие валюты. Курсы на 13 апреля
Аскар Салымбеков стар или скуп. Президент о&nbsp;замене &laquo;Дордоя&raquo; современным моллом Аскар Салымбеков стар или скуп. Президент о замене «Дордоя» современным моллом
Российский рубль дорожает, приближаясь к&nbsp;максимуму года. Курс валют на&nbsp;14&nbsp;апреля Российский рубль дорожает, приближаясь к максимуму года. Курс валют на 14 апреля
В&nbsp;Кыргызстане запустили автоначисление налога: что изменилось для граждан В Кыргызстане запустили автоначисление налога: что изменилось для граждан
Бизнес
Напоминаем: оплачивать коммунальные услуги можно проще&nbsp;&mdash; через MegaPay Напоминаем: оплачивать коммунальные услуги можно проще — через MegaPay
Abank приглашает всех на&nbsp;&laquo;Айдоо Фест 2026&raquo; Abank приглашает всех на «Айдоо Фест 2026»
&laquo;Кыргызлифт&raquo; просит Жогорку Кенеш помочь вернуть детский лагерь &laquo;Жалын&raquo; «Кыргызлифт» просит Жогорку Кенеш помочь вернуть детский лагерь «Жалын»
Новый уровень: приложение BAKAI Business стало доступно на&nbsp;китайском языке Новый уровень: приложение BAKAI Business стало доступно на китайском языке
