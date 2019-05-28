«Безопасный город». Депутат недоволен, что на знаках нет надписей на кыргызском

Почему дорожные знаки о видеофиксации содержат надписи только на английском и русском языках. Такой вопрос на очередной сессии БГК задал депутат Канатбек Музуралиев.

«Мы все-таки в Кыргызстане живем, почему на кыргызском нет?» — возмутился он.

Заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Иманалы Саркулов ответил, что знаки устанавливаются на основе Женевской конвенции о дорожном движении, участником которой является Кыргызстан.

«Все знаки приведены в соответствие с ней», — отметил он.

Депутаты на очередной сессии заслушивают информацию о реализации проекта «Безопасный город».