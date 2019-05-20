09:43
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Выборы в местные кенеши прошли без нарушений

Выборы в местные кенеши Кыргызстана прошли без нарушений. Об этом сообщает ЦИК.
 
По данным ведомства, 19 мая кыргызстанцы избирали представителей 13 айыльных кенешей Чуйской, Нарынской, Таласской, Ошской и Баткенской областей. На 233 депутатских мандата в 13 айыльных кенешах претендовали 557 кандидатов.
Для технического обеспечения 45 участковых избирательных комиссий с учетом резерва были привлечены 135 единиц автоматических считывающих урн (АСУ).
 
К выборам были привлечены 456 членов участковых избирательных комиссий, а также свыше тысячи наблюдателей от выдвигаемых кандидатов.
 
Никаких нарушений, сбоя оборудования или скандалов на участках не зафиксировано.
 
 
Ссылка:
просмотров: 229
Версия для печати
Материалы по теме
В пяти областях Кыргызстана выбирают депутатов местных кенешей
Аппарат президента намерен лишить ГРС функции составления списков избирателей
Избирательное законодательство перепишут. Депутаты готовы объединиться
Выборы депутатов местных кенешей. Проверь себя в списках избирателей
Депутаты разработали новые требования к кандидатам в президенты Кыргызстана
В Жогорку Кенеше предлагают запретить повышение зарплат во время выборов
Мы готовы к митингам звезд шоу-бизнеса. Нардеп о запрете концертов на выборах
Частные СМИ не пострадают. Депутат о поправках в избирательное законодательство
Депутат предлагает изменить принцип выдвижения кандидатов в президенты
ЦИК должен платить частным СМИ за агитационные материалы кандидатов в депутаты
Популярные новости
Где наш президент? Серый кардинал Иманкадыр Рысалиев угрожал главе MegaCom Где наш президент? Серый кардинал Иманкадыр Рысалиев угрожал главе MegaCom
Борьба с&nbsp;контрафактом. В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; таможенники требуют документы на&nbsp;часы Борьба с контрафактом. В аэропорту «Манас» таможенники требуют документы на часы
Тазабек Икрамов считает штрафы за&nbsp;нарушение ПДД слишком большими. Просит снизить Тазабек Икрамов считает штрафы за нарушение ПДД слишком большими. Просит снизить
Брат премьера возглавляет управление по&nbsp;контролю наркотиков в&nbsp;Минздраве Брат премьера возглавляет управление по контролю наркотиков в Минздраве
Бизнес
АКЦИЯ от&nbsp;&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo;: Кредиты для бизнеса от&nbsp;12&nbsp;процентов годовых! АКЦИЯ от «Халык Банк Кыргызстан»: Кредиты для бизнеса от 12 процентов годовых!
Главное музыкальное событие лета&nbsp;&mdash; O!PEN AIR 2019! Главное музыкальное событие лета — O!PEN AIR 2019!
Тариф &laquo;ХАЙП&raquo; стал ближе: подключение возможно на&nbsp;номерах в&nbsp;любом коде MegaCom Тариф «ХАЙП» стал ближе: подключение возможно на номерах в любом коде MegaCom
Инновационные холодильники&nbsp;LG меняют представление о&nbsp;хранении продуктов Инновационные холодильники LG меняют представление о хранении продуктов