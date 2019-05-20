Выборы в местные кенеши прошли без нарушений

Выборы в местные кенеши Кыргызстана прошли без нарушений. Об этом сообщает ЦИК.
По данным ведомства, 19 мая кыргызстанцы избирали представителей 13 айыльных кенешей Чуйской, Нарынской, Таласской, Ошской и Баткенской областей. На 233 депутатских мандата в 13 айыльных кенешах претендовали 557 кандидатов.
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Для технического обеспечения 45 участковых избирательных комиссий с учетом резерва были привлечены 135 единиц автоматических считывающих урн (АСУ).
К выборам были привлечены 456 членов участковых избирательных комиссий, а также свыше тысячи наблюдателей от выдвигаемых кандидатов.
Никаких нарушений, сбоя оборудования или скандалов на участках не зафиксировано.