Выборы в местные кенеши прошли без нарушений

Выборы в местные кенеши Кыргызстана прошли без нарушений. Об этом сообщает ЦИК.

По данным ведомства, 19 мая кыргызстанцы избирали представителей 13 айыльных кенешей Чуйской, Нарынской, Таласской, Ошской и Баткенской областей. На 233 депутатских мандата в 13 айыльных кенешах претендовали 557 кандидатов.

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