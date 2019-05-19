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Власть

В пяти областях Кыргызстана выбирают депутатов местных кенешей

Сегодня пройдут выборы депутатов местных кенешей на 45 избирательных участках девяти районов пяти областей: Ошской, Баткенской, Нарынской, Таласской и Чуйской. Списки избирателей сформированы и переданы в Центральную избирательную комиссию. Об этом сообщает ЦИК.

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По данным ведомства, общее число избирателей по уточненным спискам 54 тысячи 782 гражданина.

Госпредприятие «Инфоком» подготовило 107 комплектов оборудования и 177 операторов для идентификации голосующих. Отметим, избирательные участки откроются в 8.00 утра и закроются в 20.00 вечера. В сельские кенеши баллотируются только самовыдвиженцы. Выборы проходят по одномандатным округам, а не по партийным спискам. 
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