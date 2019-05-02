Ввести сбор за загрязнение воздуха автомобилями предлагают в Кыргызстане

Депутат Жогорку Кенеша Экмат Байпакпаев предлагает ввести дополнительный сбор на бензин и дизельное топливо. Проект постановления ЖК «О деятельности правительства Кыргызстана по сокращению загрязнения окружающей среды и атмосферного воздуха» он вынес на общественное обсуждение.

Как отмечено в справке-обосновании, собранные средства можно направить на улучшение экологической ситуации в стране.

Читайте по теме Запрета на ввоз не будет. Депутаты хотят повысить налоги на старые автомобили

Депутат напомнил, что в Концепции по переходу к зеленой экономике отмечены высокий уровень автомобилизации, устаревший парк и использование некачественных нефтепродуктов. Это приводит к выбросу более 80 процентов загрязняющих веществ, состоящих из частиц тяжелых металлов, оксидов углерода и азота, углеводородов, являющихся продуктами сгорания бензина и дизельного топлива.

По данным Национального доклада о состоянии окружающей среды, в 2014 году выбросы в атмосферный воздух от автомобилей составили 400 тысяч тонн. Основное потребление нефтепродуктов пришлось на Бишкек. В столице зарегистрировано около 450 тысяч единиц автотранспорта.

«Зимой датчики общественных организаций каждый день фиксировали превышение уровня загрязнения воздуха практически во всех районах столицы республики, при этом ответственные госорганы не смогли представить актуальные показатели загрязнения воздуха в Бишкеке», — отмечается в документе.

Депутат заявил, что в республике увеличилось количество больных злокачественными заболеваниями, болезнями органов дыхания и системы кровообращения.

В 2015 году правительство Кыргызстана приняло постановление о введении платы за выбросы в атмосферу (3,24 сома за тонну загрязняющих веществ).

За три года в Республиканский фонд охраны природы и развития лесной отрасли за загрязнение окружающей среды поступило 895 миллионов сомов.

В то же время, отмечено в документе, в Кыргызстане нет современной государственной системы наблюдений и контроля (ГСН) за состоянием природной среды и атмосферного воздуха. В советское время на постоянно действующих постах регулярно измерялось содержание в воздухе около 80 видов примесей.

Необходимо установить не менее 100 стационарных постов мониторинга за загрязнением окружающей среды и воздуха. На их приобретение понадобится более 1,65 миллиарда сомов.

Депутат предлагает установить экологический сбор за загрязнение с каждого литра потребленного автотранспортом топлива.

По предварительным данным, ежегодно в стране потребляют около 1,7 миллиона литров топлива. При введении сбора в 0,5 сома за литр в республиканский бюджет может дополнительно поступать до 850 миллионов сомов ежегодно.