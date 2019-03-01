Отношения между Кыргызстаном и Россией Сооронбай Жээнбеков назвал доверительными

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принял заместителя председателя правительства России Константина Чуйченко. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, делегация РФ прибыла в Кыргызстан для участия в 21-м заседании кыргызско-российской межправительственной комиссии.

«Кыргызско-российское сотрудничество вышло на качественно новый уровень стратегического партнерства и союзничества. За последние годы между Кыргызстаном и Россией установилась высокая степень доверительных отношений. Подтверждением тому является запланированный на март текущего года государственный визит Владимира Путина в Кыргызстан», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Президент выразил уверенность, что будут определены четкие планы на дальнейшее плодотворное сотрудничество в рамках работы межправительственной комиссии.

«Между нашими странами и народами сложились не только союзнические, но и братские отношения. Мы сделаем все, чтобы предстоящий визит президента России имел реальное направление и были подписаны содержательные документы, которые предопределят успех сотрудничества и укрепления братства между народами», — подчеркнул Константин Чуйченко.

На встрече обсуждены вопросы подготовки предстоящего визита Владимира Путина в Кыргызстан, дальнейшего развития двустороннего и многостороннего сотрудничества, в том числе в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и ШОС.