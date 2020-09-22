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Экономика

Обсуждается вопрос сотрудничества «Электрических станций» и «Интер РАО»

Кыргызстан и Россия обсуждают возможность сотрудничества в сфере энергетики между ОАО «Электрические станции» и российской компанией «Интер РАО». Об этом сегодня на заседании кыргызско-российской межправительственной комиссии заявил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

По его словам, также стороны обсудили проект по производству пластин для солнечных панелей.

«Это очень хороший пример, когда российские инвесторы пришли реализовывать проект в КР и потом готовая продукция используется на территории РФ», — подчеркнул вице-премьер.

Кроме того, с «Росгеологией» также обсуждался вопрос о выполнении сервисных работ в изучении недр и проведении геологических работ на территории Кыргызстана.

«В плане цифровизации наших фискальных процедур мы подпишем на днях соглашение об оказании техпомощи по созданию систем маркировки. Все эти меры направлены на то, чтобы вывести экономику из тени. Наши коллеги обсудили вопросы о поставке продукции из КР в РФ», — заключил Эркин Асрандиев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/166023/
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