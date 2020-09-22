Кыргызстану интересен российский опыт фискализации налогов

Премьер-министр Кубатбек Боронов провел встречу с заместителем председателя правительства России Алексеем Оверчуком. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

«Для Кыргызстана одной из главных мер по противодействию коррупции является цифровизация, в том числе фискализация налоговой системы. На сегодня мы внедряем множество программ по улучшению этой системы. Хочу выразить благодарность российской стороне за положительное решение по оказанию безвозмездной технической помощи республике для улучшения отечественной системы налогового администрирования», — сказал Кубатбек Боронов.

Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук поблагодарил за теплый прием и организацию заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству в Бишкеке на высоком уровне. Он отметил готовность российской стороны оказать всемерную поддержку по оказанию технической помощи для улучшения администрирования в налоговой сфере, создания системы маркировки и отслеживания товаров.