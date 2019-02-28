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Власть

Скандал со школами «Сапат». В парламенте требуют провести проверку

В Жогорку Кенеше потребовали провести проверку школ «Сапат». Об этом на заседании сообщил депутат Талант Мамытов.

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«В СМИ появилась информация о нарушениях в учебных заведениях «Сапат», о которых рассказали выпускники. Она вызвала много дискуссий. Факты опубликованы, и чьими заведения не были бы, они должны выполнять закон. Это школы, а не тюрьмы», — сказал он.

Талант Мамытов добавил, что во многих странах система «Себат» признана сепаратической и закрыта, а у нас функционирует. Он обратился к представителю правительства, чтобы соответствующие органы и Министерство образования и науки изучили изложенные факты и приняли в отношении учебных заведений меры в соответствии с законодательством.

Напомним, откровенные истории выпускники «Себата» (ныне «Сапат») стали публиковать после того, как депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина заявила, что директор одного из турецких лицеев домогался ученика. После администрацию школы отстранили от работы. Несмотря на то что учебное заведение не имеет отношения к лицеям «Сапат», ученики стали делиться своими историями под хештегом #metoosebat.

Международное образовательное учреждение «Сапат» имеет смешанную форму собственности и работает по законодательству Кыргызстана. В состав учредителей входят граждане страны и Министерство образования и науки.

До 2017 года сеть лицеев называлась «Себат». После неудавшегося переворота в 2016-м в Турции, в организации которого обвинили Фетхуллаха Гюлена, правительство Реджепа Эрдогана попросило закрыть школы «Себат». Они якобы принадлежат сторонникам Гюлена и проповедуют его учение. Кыргызстан отказался выполнить просьбу Анкары, переименовав школы в «Сапат» и перерегистрировав.
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