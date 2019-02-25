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Власть

Возвращение активов Бакиева. Представитель Госдепа США посетит Кыргызстан

Фото из интернета. Представитель Госдепа США Элис Уэллс

Первый заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии, посол Элис Уэллс с делегацией посетит Бишкек и Ташкент 25-28 февраля. Об этом сообщил Госдепартамент США.

В Бишкеке Элис Уэллс встретится с высокопоставленными должностными лицами и посетит Американский университет в Центральной Азии, где встретится со студентами и преподавателями.

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Первый заместитель помощника госсекретаря также примет участие в мероприятии с участием министра финансов Кыргызстана Бактыгуль Жеенбаевой, знаменующем совместные усилия правительств двух стран по возвращению кыргызскому народу активов, похищенных семьей бывшего президента Курманбека Бакиева, в размере $4,6 миллиона.

Затем посол отправится в Ташкент, где возглавит межведомственную делегацию правительства США для проведения ежегодных двусторонних консультаций между США и Узбекистаном с участием министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова.

Элис Уэллс встретится с высокопоставленными должностными лицами Узбекистана для обсуждения сотрудничества США и РУз в вопросах глобальной и региональной безопасности; процесса мирного урегулирования в Афганистане; экономических и торговых соглашений; прав человека, включая свободу вероисповедания, а также совместные программы США и Узбекистана в сфере судебной реформы, государственного образования и прав женщин.

Как отмечается, данные двусторонние консультации станут первыми после исторического визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Вашингтон в мае 2018 года.
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