Сооронбая Жээнбекова просили уволить Раима-миллионера. Не уволил

Алмазбек Атамбаев, будучи президентом, неоднократно просил премьер-министра Сооронбая Жээнбекова уволить Райымбека Матраимова. Об этом заявлено на пресс-конференции.

Читайте по теме Имуществом Райымбека Матраимова заинтересовался Финпол. Начата проверка

По словам официального представителя СДПК Кундуз Жолдубаевой, Алмазбеку Атамбаеву стали поступать сигналы в отношении Раима-миллионера и он поручал разобраться в этом тогдашнему руководителю аппарата президента Сапару Исакову.

«Сапар Исаков через юристов передал Сооронбаю Жээнбекову просьбу, но, по неизвестным причинам, ничего сделано не было. Позже Сапар Исаков сам уволил Матраимова», — сказала Кундуз Жолдубаева.

Райымбек Матраимов восстановлен в должности заместителя председателя Таможенной службы по решению суда. Ранее его отстранил от должности с формулировкой «несоответствие его деятельности принятым решениям и политике, проводимой политическим руководством» тогда еще премьер-министр Сапар Исаков.

«Райымбек Матраимов — опытный сотрудник, который проработал в таможне более 20 лет», — прокомментировал возможное восстановление в должности экс-заместителя ГТС нынешний председатель службы Алмаз Онолбеков 28 января 2019-го.