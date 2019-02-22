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Власть

Сооронбая Жээнбекова просили уволить Раима-миллионера. Не уволил

Алмазбек Атамбаев, будучи президентом, неоднократно просил премьер-министра Сооронбая Жээнбекова уволить Райымбека Матраимова. Об этом заявлено на пресс-конференции.

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По словам официального представителя СДПК Кундуз Жолдубаевой, Алмазбеку Атамбаеву стали поступать сигналы в отношении Раима-миллионера и он поручал разобраться в этом тогдашнему руководителю аппарата президента Сапару Исакову.

«Сапар Исаков через юристов передал Сооронбаю Жээнбекову просьбу, но, по неизвестным причинам, ничего сделано не было. Позже Сапар Исаков сам уволил Матраимова», — сказала Кундуз Жолдубаева. 

Райымбек Матраимов восстановлен в должности заместителя председателя Таможенной службы по решению суда. Ранее его отстранил от должности с формулировкой «несоответствие его деятельности принятым решениям и политике, проводимой политическим руководством» тогда еще премьер-министр Сапар Исаков.

«Райымбек Матраимов — опытный сотрудник, который проработал в таможне более 20 лет», — прокомментировал возможное восстановление в должности экс-заместителя ГТС нынешний председатель службы Алмаз Онолбеков 28 января 2019-го. 
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