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Власть

Депутат предлагает включить мэрию Бишкека в акционеры энергокомпаний

Депутат предлагает включить мэрию Бишкека в акционеры тех энергокомпаний, для которых она строит трансформаторные подстанции. С такой идеей сегодня на заседании Жогорку Кенеша выступил Марат Аманкулов.

По его словам, для улучшения электроснабжения муниципалитет за свой счет строит трансформаторные подстанции, потом их передают на баланс энергокомпаний безвозмездно. А затем мэрия платит за электроэнергию, которую ей предоставляют, без каких-либо льгот и послаблений.

За четыре года установили 70 подстанций. Складывается несправедливая ситуация. Ведь оборудование передают безвозмездно.

Марат Аманкулов

«Мы понимаем, что нагрузка увеличивается, у энергосектора не всегда есть средства для строительства подстанций. Но ведь и муниципалитет платит за электроэнергию, которую потребляют некоммерческие предприятия — школы, больницы, детские сады, приюты. Предлагаю правительству изучить ситуацию и либо предусмотреть возможность снизить тарифы на электроэнергию, либо дать мэрии возможность войти в состав акционеров энергокомпаний на ту сумму, которую она вложила в строительство», — предложил Марат Аманкулов.
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