Модернизация ТЭЦ. Действиям Алмазбека Атамбаева будет дана правовая оценка

По уголовному делу о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека следствие даст отдельную оценку действиям экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил генеральный прокурор Откурбек Джамшитов.

По его словам, основным обвиняемым проходит Сапар Исаков. Ему предъявлено обвинение по статье «Коррупция» УК КР.

«Материалы, касающиеся Алмазбека Атамбаева, расследуются отдельно. Им будет дана правовая оценка», — сказал Откурбек Джамшитов.

Глава ГКНБ Идрис Кадыркулов отметил, что аффилированность Сапара Исакова полностью доказана, проведены допросы партнеров. Обвинение в коррупции подкреплено письмами.