16:11
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть
Сюжет: Дело энергетиков (256)

Модернизация ТЭЦ. Действиям Алмазбека Атамбаева будет дана правовая оценка

По уголовному делу о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека следствие даст отдельную оценку действиям экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил генеральный прокурор Откурбек Джамшитов.

По его словам, основным обвиняемым проходит Сапар Исаков. Ему предъявлено обвинение по статье «Коррупция» УК КР.

«Материалы, касающиеся Алмазбека Атамбаева, расследуются отдельно. Им будет дана правовая оценка», — сказал Откурбек Джамшитов.

Глава ГКНБ Идрис Кадыркулов отметил, что аффилированность Сапара Исакова полностью доказана, проведены допросы партнеров. Обвинение в коррупции подкреплено письмами.
Ссылка:
просмотров: 623
Версия для печати
Материалы по теме
Модернизация ТЭЦ. Больше всего имущества арестовано у Осмонбека Артыкбаева
Депутаты предлагают обратиться к ТВЕА, чтобы узнать стоимость модернизации ТЭЦ
Факты обогащения обвиняемых в коррупции при модернизации ТЭЦ найти не могут
Генпрокурор: Решение по модернизации ТЭЦ Бишкека принимал Сапар Исаков
Генеральный прокурор: Деньги для ремонта ТЭЦ Бишкека присвоили чиновники
Бишкеку удалось избежать второй аварии на ТЭЦ
Авария на ТЭЦ. Год спустя: какие уроки извлекли чиновники
Годовщина аварии на ТЭЦ. Бишкекчане опять остались без отопления
Авария на ТЭЦ. Свидетель указал на ошибку персонала теплоцентрали
Во влипли! Самые громкие скандалы 2018 года в Кыргызстане
Популярные новости
Генеральный прокурор: Деньги для ремонта ТЭЦ Бишкека присвоили чиновники Генеральный прокурор: Деньги для ремонта ТЭЦ Бишкека присвоили чиновники
Черная касса СДПК. Главбух рассказала, кому оставила все документы Черная касса СДПК. Главбух рассказала, кому оставила все документы
В&nbsp;Сочи прошла встреча Владимира Путина и&nbsp;Сооронбая Жээнбекова В Сочи прошла встреча Владимира Путина и Сооронбая Жээнбекова
&laquo;Безопасный город&raquo;. МВД просит освободить от&nbsp;уплаты пошлины при обращении в&nbsp;суд «Безопасный город». МВД просит освободить от уплаты пошлины при обращении в суд
Бизнес
Тариф для всей семьи от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Тариф для всей семьи от Мобильного оператора О!
Выбираем подарки на&nbsp;День влюбленных вместе с&nbsp;MegaCom Выбираем подарки на День влюбленных вместе с MegaCom
СКИДКИ в&nbsp;O!Store: 30&nbsp;процентов на&nbsp;все смартфоны&nbsp;LG СКИДКИ в O!Store: 30 процентов на все смартфоны LG
Спешите! Остался месяц до&nbsp;окончания акции &laquo;Плати картой&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Спешите! Остался месяц до окончания акции «Плати картой» от «Бакай Банка»