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Власть
Сюжет: Дело энергетиков (255)

Модернизация ТЭЦ. Больше всего имущества арестовано у Осмонбека Артыкбаева

В целях возмещения ущерба, причиненного государству, наложены аресты на имущество лиц, причастных к модернизации ТЭЦ Бишкека. Общая сумма составила 413 миллионов 885,3 тысячи сомов. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил генеральный прокурор Откурбек Джамшитов.

У Сапара Исакова арестовано имущество на 1,8 миллиона сомов, у Жанторо Сатыбалдиева — на 44,3 миллиона, у Осмонбека Артыкбаева — на 259,9 миллиона, у Айбека Калиева — на 19,5 миллиона, у Салайдина Авазова — на 67,8 миллиона, у Жолдошбека Назарова — на 1,7 миллиона, у Мусажана Макелека — на 18,5 миллиона.

«Чтобы имущество не продали или не вывезли, наложен арест. По решению оно будет передано либо в бюджет, либо в другую организацию. Этих денег не хватит на покрытие всего ущерба», — сказал Откурбек Джамшитов.
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