В Закон «О конкуренции» хотят внести понятие доминирующего объекта на рынке

В Закон «О конкуренции» предлагается внести понятие доминирующего объекта на рынке. Об этом на заседании парламента сообщил министр экономики Олег Панкратов.

По его словам, это существующая международная практика.

«Раньше такого термина не было, а в модельном законе ЕАЭС о конкуренции он есть. К доминирующим относят объекты, если они занимают на рынке 35 процентов и более или если при меньшем объеме могут существенно влиять на цены или допуск на рынок других объектов», — объяснил он.

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Депутат Аалы Карашев отметил, что такие объекты должны проходить регистрацию в Антимонопольном комитете.

«Не создадим ли тем самым очередную кормушку? Мы должны создавать условия для предпринимателей, а здесь придется тратить время на оформление документов», — отметил он.

Олег Панкратов пояснил, что, когда один субъект доминирует на рынке, это несет угрозу рыночной экономике и развитию конкуренции, поэтому антимонопольный орган будет следить за его деятельностью.

Депутаты Жогорку Кенеша поинтересовались, как это будет работать в связи с постановлением правительства о введении моратория на проверки.

Олег Панкратов рассказал, что Антимонопольный комитет попадает под постановление.

«Это и будет защитой предпринимателей от необоснованных проверок», — отметил он.