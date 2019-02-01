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Власть

Депутаты обвинили министра здравоохранения в отсутствии реформ в медицине

«Вас назначили с замечанием, что вы безотлагательно проведете реформу в здравоохранении», — заявил депутат Умбеталы Кыдыралиев на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт» Жогорку Кенеша, обращаясь к министру Космосбеку Чолпонбаеву.

Нардеп спросил, почему в больницах и поликлиниках Кыргызстана не внедряют новые технологии.

«Когда вы проведете реформу? Когда наши больницы перейдут в электронный формат? У вас есть план мероприятий?» — поинтересовался Умбеталы Кыдыралиев.

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Министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев ограничился ответом, что цифровизация медицины идет своим чередом.

Депутат Сагындык Келдибаев считает, что реформы за восемь месяцев не начали.

«Вы не реформируете. Вы, наоборот, реформы бывшего министра тянете назад», — сказал он.

При назначении Космосбека Чолпонбаева премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что кандидату на пост министра дает полгода на реформу системы здравоохранения.
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