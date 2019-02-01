Депутаты обвинили министра здравоохранения в отсутствии реформ в медицине

«Вас назначили с замечанием, что вы безотлагательно проведете реформу в здравоохранении», — заявил депутат Умбеталы Кыдыралиев на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт» Жогорку Кенеша, обращаясь к министру Космосбеку Чолпонбаеву.
Нардеп спросил, почему в больницах и поликлиниках Кыргызстана не внедряют новые технологии.
«Когда вы проведете реформу? Когда наши больницы перейдут в электронный формат? У вас есть план мероприятий?» — поинтересовался Умбеталы Кыдыралиев.
Депутат Сагындык Келдибаев считает, что реформы за восемь месяцев не начали.
«Вы не реформируете. Вы, наоборот, реформы бывшего министра тянете назад», — сказал он.
При назначении Космосбека Чолпонбаева премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что кандидату на пост министра дает полгода на реформу системы здравоохранения.