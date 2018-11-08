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Власть

Президент Кыргызстана вылетел в Астану на встречу лидеров ОДКБ

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня с рабочим визитом вылетел в город Астану (Казахстан). Глава государства примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Переговоры лидеров стран ОДКБ пройдут в узком и расширенном форматах. В повестке дня — обсуждение актуальных проблем международной и региональной безопасности, тематика взаимодействия на международной арене, а также вопросы, касающиеся перспективной и текущей деятельности ОДКБ, включая кадровые, организационные и финансовые аспекты.

По завершению сессии состоится подписание итоговых документов.
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