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Великая Победа

В Бишкеке отметят 75-летие битвы под Москвой

В Бишкеке отметят 75-летие битвы под Москвой в Великой Отечественной войне. Об этом ИА «24.kg» сообщили в представительстве правительства Москвы в Кыргызстане.

По его данным, торжество пройдет 5 декабря с участием ветеранов и представителей посольства РФ в КР.

Как сообщается, на юбилейные мероприятия в Москве (Россия) пригласили двух ветеранов Великой Отечественной войны из Кыргызстана - С.Эралиева и К.Фролова.

Битва за Москву (1941-1942 годы) является одной из самых масштабных за время ВОВ по количеству участвовавших войск и понесенным потерям. Разгром немецких войск под Москвой стал решающим военно-политическим событием первого года Великой Отечественной войны.
Ссылка: https://24.kg/velikaja_pobeda/40901/
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