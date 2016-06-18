Ветераны 365: Никто не забыт

71 год прошел со дня Великой Победы в самой страшной войне XX века. Миллионы людей погибли на фронтах и в тылу, защищая родину от фашистского агрессора. Те, кто выжил, вернулись домой героями. Думали ли они тогда, что через десятилетия о великом подвиге будут вспоминать лишь в памятные даты, а в остальное время им придется выживать собственными силами?

К сожалению, государство не уделяет достаточно внимания ни фронтовикам, ни тыловикам. Герои вынуждены перебиваться на мизерную пенсию, не имея возможности не просто обеспечить себя достойным питанием, но даже получить элементарные медицинские услуги.

В этом году в Бишкеке появилась группа активистов под названием «Ветераны 365», которые не могут просто смотреть на то, как герои умирают в забвении. Об основных задачах объединения ИА «24.kg» рассказал идейный вдохновитель проекта, активист Тимур Азыков.

- Что заставило вас заняться благотворительной деятельностью?

- Я всегда знал, что нужно платить добром за жизнь не только своим родителям, но и стране, земле, обществу. У нас очень много несправедливости творится. Хочется положить этому конец. Это обычное желание, чтобы кыргызстанцы могли жить лучше. Чем мы хуже других развитых стран? Я не осуждаю правительство, просто не могу сидеть сложа руки.



- Как вы узнаете о тех, кому помогаете?



- Со страниц социальных сетей и от знакомых. Сначала ситуацию проверяю лично, очень много несоответствия реальным фактам или событиям.



- Насколько кыргызстанцы отзывчивы? Хотят ли они помогать другим?



- Наши люди очень отзывчивы. Но многие не знают, как сделать первый шаг, кому именно помогать. Есть много случаев, когда отдельные люди оказывали финансовую помощь и желали остаться неизвестными. Это великие люди.

Я освещаю свою деятельность не потому, что это пиар. Это призыв к обществу. Своего рода пример в надежде, что присоединятся другие. Один в поле не воин. Это тяжелая работа. Она полна осуждения, зависти, неправильных мнений. Но помогая кому-то, жить теплее.



- Как быстрее решить проблему – попросить помочь горожан или государство?



- Быстрее попросить простых людей. Чтобы обратиться в государственные инстанции, нужно очень много времени и усилий. Я понимаю, чтобы все наладить - нужны годы. Беда в команде.



- Вы следите за жизнью тех, кому уже помогли?



- Да, я продолжаю общаться с ними, но реже. Постоянное внимание вызывает некий дискомфорт у них, якобы они обуза, предмет жалости и сострадания. Если я помог и у них все решилось - это счастье. Но если что-то надо будет, я снова буду рядом, если смогу.

- Проект «Ветераны 365» говорит сам за себя – вам словно претит, что их вспоминают лишь в День Победы…

- Ветераны - все для нас. В связи с давностью событий многие от хорошей и беззаботной, по сути, жизни стали забывать главное. Наша свобода, мир и существование были бы невозможными без ветеранов. Да, мне не нравится, когда люди клеят наклейки на авто с фразами «Спасибо деду за Победу». Считаю это просто памятью. Но знаю, что нужно намного больше. Для некоторых людей День Победы - просто тусовка, дань моде, лайки в соцсетях.

У меня есть знакомые, которые молча ходят к ветеранам каждый месяц два раза. Они не ходят на марш, не пишут в Интернете. Молча ходят. Они теперь с нами. Желание помогать ветеранам появилось давно, честно говоря, откладывал на «завтра», «послезавтра», на «следующую неделю»…. В этом году решил.

- Как продвигается работа с проектом «Ветераны 365»? Присоединились ли к движению те, кто из года в год упоминал о том, что ветераны стали украшением одного дня?

- Присоединилось много людей, не все физически готовы помогать, только пока своим присутствием в группе на нашей странице в Facebook. Многие одобрительно хлопают по плечу - мол, молодец, давно пора - и продолжают жить своей жизнью. Это их право, память и благодарность. Я не могу их осуждать.

- Какое количество ветеранов вы планируете охватить? Появились ли желающие присоединиться к движению из регионов?

- На данном этапе охватываем столичных ветеранов. Регионы, скорее всего, присоединятся. Нам не хватает информационного освещения. Благодаря вам, надеюсь, о нас узнает большее количество людей (улыбается).

- Какие услуги проект готов предоставить ветеранам? И много ли представителей профильного бизнеса стали вашими соратниками?

- Проект предлагает поддержку по 5 основным направлениям:

- обеспечение продуктами и медикаментами;

- жилищно-бытовые проблемы (ремонт, покрасить, починить, застеклить);

- сопровождение ветерана в пеших прогулках (магазин, почта, базар). Хотя мы предлагаем самим все купить, оплатить, сходить – но ветераны хотят сами выйти на свежий воздух, мы это понимаем и поддерживаем;

- довезти ветерана – транспортные услуги по столице;

- досуг – организация посещений ветеранов волонтерами и обычными людьми.

Вы даже не представляете, как ветераны радуются обычным семьям с детьми, которые приходят к ним и просто разговаривают. Порой это очень тяжело, потому что появляется привязанность. Многие люди боятся худшего момента. Я их понимаю. Нужно передавать историю поколениям. Уверен, в глобальном «завтра» уже некого и нечего будет вспоминать.

- Кто взял на себя основные затраты по деятельности проекта?

- Пока помощи не так уж и много. Но есть важные партнерские решения от некоторых компаний. Одна из столичных служб такси согласилась развозить ветеранов бесплатно, частная скорая готова выезжать бесплатно на вызовы. Сеть известных ресторанов готова помогать продуктовыми пакетами. Чайная компания предоставила бесплатно чай в нужном количестве.

Общество должно понимать, что надо всем вместе это делать. Любой, кто подумает: «А! Вон уже помогли, зачем мне напрягаться?» - ошибается! Помощи нужно очень много.

- Не удивлены ли ветераны вниманием?

– На самом деле многие уже старенькие, чтобы как-то бурно реагировать, их родственники, конечно, изумлены. Многие видят коммерческий, политический интерес. Некоторые ветераны спрашивают: «Вы наш новый депутат?», «А за кого надо голосовать»? Честно говоря, обидно за них до слез…

- Движение «Тукурбо» вызвало резонанс в обществе и привлекло внимание президента и мэра Бишкека. Обратил ли кто-то внимание на работу проекта «Ветераны 365»?

– Пока нет. Я не знаю, нужно ли им наше движение. Наверняка да, может быть, пока присматриваются. Порой лучше не задавать «неудобных вопросов». Но я думаю, наша встреча с новым мэром произойдет очень скоро.

- Благотворительность не сильно отвлекает вас от бизнеса, семьи?

– Вы знаете, моя супруга вовлечена в процесс, она помогает детям и семьям в критической жизненной ситуации. Я очень благодарен, что она меня вдохновляет на это.

- Вы помогали людям, информировали подписчиков о нуждающихся. Почему решили собрать настоящую команду «тимуровцев» и помогать в больших масштабах?

- Во-первых, тяжело одному. Я не представитель бизнес-элиты и не инвестор. Во-вторых, нужна команда из единомышленников. Это должны быть разные лица, чтобы у людей не складывалось ощущение, что вопросом занимается один человек. Разные лица, разные национальности, разные сферы деятельности, разные возрасты. Главное в активистах - это ощущение долга. Это не развлечение, не самопиар.

- Какие дальнейшие планы?

- Мы будем помогать в вышеуказанных целях. Также при поддержке возможных спонсоров разработаем альманах «Живая История», где ветераны смогут рассказать и поделиться своим военным и послевоенным опытом. Организация благотворительных концертов. Приглашение ветеранов в вузы и школы для ознакомления с военной эпохой и историей того, как всем народом создавались наши сильные республики.