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Великая Победа

Алмазбек Атамбаев: К сожалению, сейчас поднимают голову современные фашисты – скинхеды

«К сожалению, сейчас поднимают голову современные фашисты – скинхеды», - заявил сегодня во время митинга-реквиема, посвященного 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

«В годы войны сотни тысяч беженцев из России нашли пищу и кров в домах кыргызстанцев. Простые кыргызские семьи делились с ними последним куском хлеба. Многие из беженцев остались навсегда в нашей стране и стали кыргызстанцами. А дети-сироты нашли новых родителей. Я хотел бы напомнить об этом именно сегодня гражданам братской России, где поднимают голову современные фашисты – скинхеды», - сказал глава государства.

«После развала Советского Союза сотни тысяч наших граждан вынуждены работать в России. Они не просят, чтобы их даром кормили, давали бесплатно кусок хлеба. Они вынуждены там зарабатывать для себя и семей. При этом они вносят вклад в экономику России и вправе ожидать немного более уважительного отношения, хоть немного похожего на то, какое оказали беженцам из России в годы войны», - отметил Алмазбек Атамбаев.

«Великая Отечественная была самой страшной, самой кровавой войной в истории человечества, и мы всегда будем помнить подвиг наших дедов и отцов, которые отдали ради победы самое дорогое – жизнь, здоровье, молодость. Прошел 71 год, и современный мир оказался перед новыми вызовами. Мы должны сохранить эту память о Великой Отечественной войне и передать память нашим потомкам, молодому поколению», - добавил президент, пожелав ветеранам здоровья и долгих лет жизни.
Ссылка: https://24.kg/velikaja_pobeda/31624/
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