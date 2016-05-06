«И на груди его светилась медаль за город Будапешт»

У доцента Кыргызского национального университета, кандидата юридических наук Мусы Алимбекова есть заветная мечта побывать в столице Венгрии – Будапеште. И не потому, что город этот, разделенный живописным Дунаем на две части - Буду и Пешт, манит его своей красотой, а потому, что когда-то город этот освобождал от фашистов его отец. В далеком 1944-м командир танка Шаршеналы Алимбеков ворвался туда одним из первых, неся на броне своей боевой машины пехоту.

Сквозь огонь

Тогда Т-34 был подбит и заглох, это грозило неминуемой гибелью, почти весь экипаж сгорел заживо, но Шаршеналы удалось выбраться через нижний люк – и снова в бой. За проявленное мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками командир танка Шаршеналы Алимбеков на этот раз был награжден медалью «За взятие Будапешта». К тому времени за плечами молодого человека были длинные, тяжелые, изматывающие дороги войны, кровопролитные бои, потеря друзей и тоска по далекой солнечной родине, где его ждали родители.

«Мой отец родился в 1923 году в селе Асылбаш, - пишет в своих воспоминаниях об отце его сын Муса. – Здесь же окончил среднюю школу и начал работать на мельнице. Когда в 1941-м началась война, он, 18-летний парень, одним из первых отнес заявление в военкомат с просьбой отправить добровольцем на фронт. Но призвали его только в феврале 1942 года, в 19 лет, из Сталинского райвоенкомата Фрунзенской области. Полгода Шаршеналы служил красноармейцем 582-го запасного полка. Затем, с августа 1942-го по 20 июля 1943-го, – автоматчиком взвода управления 4-й гвардейской механизированной бригады. С июля 1943 по 15 декабря 1945-го – командиром танка гвардейского танкового полка той же бригады 2-го механизированного гвардейского корпуса».

Здесь уместно напомнить, что звание «гвардейский» той или иной части, а также кораблю или соединению присваивалось за массовый героизм, мужество и высокое воинское мастерство, проявленные в боях. Отличившимся частям вручались особые гвардейские боевые знамена. Свое мужество солдаты и офицеры подтверждали в самых ответственных и судьбоносных сражениях. Немало их выпало и на долю Шаршеналы.

Похоронка

В его послужном списке события особой исторической значимости – Сталинградская битва и танковое сражение на Курской дуге.

«В обороне Сталинграда отец участвовал в составе войск Сталинградского, Центрального и второго Украинского фронтов с июля по ноябрь 1942 года, - рассказывает Муса Алимбеков. – Когда битва уже закончилась, в село, откуда отец был родом, пришла похоронка. В ней сообщалось, что он погиб смертью храбрых. Председатель сельсовета похоронку эту придержал. Наученный жизнью, он решил проверить, вдруг судьба распорядится иначе и пощадит родителей, которые могли умереть от горя. И оказался прав. Через полгода от Шаршеналы пришло письмо, где фронтовик сообщал, что жив-здоров, вышел из окружения и описывал историю своего спасения. Оказалось, что дом, в котором они укрывались в Сталинграде, обстреляли минометами, и стены его завалились. Многие погибли, его тоже считали погибшим и отправили похоронку. Но он очнулся, сумел выбраться из-под завалов и помог выбраться еще троим военнослужащим. В письме даже указал, что это были русский, украинец и грузин. Вместе солдаты почти полмесяца без еды пробирались к своим. Только получив это письмо, председатель сельсовета решился вручить и похоронку. Теперь уже как знак удачи».

«На поле танки грохотали»

«Решив взять реванш за поражение под Сталинградом, в 1943 году гитлеровское командование сосредоточило мощную группировку у деревни Прохоровка», - продолжает свой рассказ об отце наш собеседник.

Знаменитая битва на Курской дуге признана самым крупным танковым сражением в истории, с обеих сторон в ней участвовали около двух миллионов человек, шесть тысяч танков, четыре тысячи самолетов. Сражение включало в себя несколько стратегических оборонительных и наступательных операций и продолжалось 49 дней. Казалось, что выжить в этом противостоянии машин человеку просто невозможно. В одном из боев Шаршеналы был тяжело ранен и отправлен в госпиталь в Харьков. «А после выздоровления - возвращение в строй, - говорит Муса. – За время войны кроме медали «За взятие Будапешта» отец был награжден Орденом Славы III степени, медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу в Великой Отечественной войне 1942-1945 годов».

Демобилизовался он только в 1947-м, то есть еще два года находился в составе советских войск на территории Венгрии».

Просто любовь

Шаршеналы женился сразу же, как только вернулся домой. И это понятно: молодым людям, которым пришлось пережить кровавые бои, ежедневно в течение нескольких лет смотреть в глаза смерти, неимоверно хотелось жить, хотелось счастья и мира. А что является самым точным и полноценным олицетворением этих понятий, как не семья и дети?

«Возле его родного Асылбаша протекала речка, за которой располагалось село Октябрь. Там жила дальняя родственница отца по линии матери, и она ему приглянулась. Сговорились быстро. Мало кто мог устоять перед таким красавцем в военной форме. Мама и не пыталась. Он взял ее на руки и перенес через речку в свой дом. Знаю, что время было очень трудное. Чтобы зарегистрироваться в сельсовете, папе пришлось взять для мамы туфли напрокат, иначе идти было просто не в чем. Главное, что любовь была. Через два года, в 1949 году, в семье родилась дочь Гуляй, в 1952-м появился я - первый сын, - рассказывает Муса, - потом еще дочь – Светлана, и еще два сына – Морис и Тыныч».

В 1950 году коммунист Шаршеналы Алимбеков был направлен в органы госпезопасности, в связи с этим окончил Ташкентское специализированное училище МГБ, получив звание лейтенанта, и до 1956 года работал оперуполномоченным Фрунзенского облуправления МГБ, Ала-Букинского райотдела МГБ.

«Мама, как настоящая офицерская жена, моталась с отцом по гарнизонам, меняла место жительства, работу, воспитывала детей, - рассказывает Муса. - Когда мы подросли, помню, она была заведующей магазина, и папа всегда ее встречал, стоило ей чуть задержаться. Если ее не было 10 минут от привычного времени, он садился на машину и ехал, а мы, дети, смеялись над этим. Тогда еще не понимали, что это и есть любовь в ее простом человеческом проявлении».

Служу Отечеству!

«В 1957 году отец был направлен на службу в милицию. Вплоть до 1968 года он работал начальником Терек-Сайского поселкового отделения, заместителем начальника Сузакского, а затем Джалал-Абадского и Кара-Сууйского ОВД. В 1965 году он заочно окончил Карагандинскую высшую школу милиции. С 1968 по 1972 год работал начальником Кеминского РОВД. С этой должности в звании подполковника отец ушел в отставку. И до 1980 года работал юрисконсультом межколхозной юридической группы управления сельского хозяйства Кеминского райисполкома», - вспоминает сын.

За этим послужным списком – годы неустанного труда, дежурств, совещаний, командировок и многочисленных поездок по отдаленным селам, часто с риском для жизни. «Отца мы не видели неделями, казалось, что он все время был на службе, - рассказывает наш собеседник. – Но все дети выросли приученными к труду, умеющими отвечать за свои поступки. Однажды, когда я учился еще в седьмом классе, отец привез домой барана и умчался по делам. Он только успел сообщить, что вечером будут гости, и чтоб к их появлению все было готово. Я чуть не плача принялся за дело, барана к тому времени самостоятельно не резал никогда, боялся, тем не менее все сделал, как полагалось. Вот такие были этапы взросления», - рассказывает с усмешкой Муса.

- Отец наказывал вас за проступки? – спрашиваю его.

- Да, он говорил очень спокойно, но так строго, что не послушать его было просто невозможно. «Всегда говори правду, - учил он, - даже если она горькая».

- А каким он был на службе?

- Очень принципиальным. Я нередко бывал у него на работе и был тому свидетелем.

Со слезами на глазах

Умер Шаршеналы Алимбеков в 57 лет, случилось это 13 ноября 1980 года. Сегодня старший сын уже перегнал его по возрасту, и на нем по праву лежит ответственность за сохранение памяти о своем отце-фронтовике, который в лихую годину вместе с миллионами своих ровесников встал в полный рост и грудью заслонил страну от нашествия врага.

Испытав на себе все тяготы войны в физическом и моральном плане, Шаршеналы рано повзрослел, может быть, поэтому всегда брал на себя груз ответственности за семью, за родной край и в целом за страну.

Поколение фронтовиков – это самые обычные и в то же время необыкновенные люди, они своим примером доказали, что человек в трудную минуту способен совершить невозможное, одолеть любую беду. Стойкость их убеждений и вера в правоту своего дела многие десятилетия вели их по жизни и не давали сломаться, да и по сей день ветераны Великой Отечественной могут служить примером для молодых. Орденоносец Шаршеналы Алимбеков – в их числе.

Поминальная молитва

«Ежегодно 9 мая в День Победы вся наша большая семья и близкие родственники собираются в просторном доме в родном селе Асылбаш, фундамент которого заложил мой отец, - рассказывает Муса Алимбеков. - Все мы идем сначала на кладбище, где организуем своеобразный реквием в память об отце и всех похороненных здесь фронтовиках: читаем молитву, произносим слова благодарности тем, кто спас мир от фашизма, проявил героизм и мужество в боях, не посрамил родной земли.

Потом организуем спортивные соревнования среди наших детей и внуков и, наконец, садимся за поминальный стол, где наша мама Салкын, которой уже исполнилось 86 лет, рассказывает, каким был отец, о чем мечтал, к чему стремился. Эти рассказы я хорошо запомнил и решил передать свои потомкам как самое большое достояние семьи».

Мы присоединяемся к доброй традиции семьи Алимбековых, потому что согреть душу и сплотить людей может только живая теплая память о предках. Она делает нас крепче и добрее, умнее и человечнее.