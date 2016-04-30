В российском селе открыли памятник герою ВОВ, кыргызстанцу Акматше Тюменбаеву

В селе Поддорье Новгородской области РФ 29 апреля открыли памятник героям Великой Отечественной войны кыргызстанцу Акматше Тюменбаеву и украинцу Якову Пилипенко, сообщает Посольство КР в РФ.

По его данным, 1 февраля 1944 года бойцы получили приказ подавить огневую точку противника во время операции по снятию блокады Ленинграда. Выполняя задачу, солдаты закрыли своими телами дзот, дав возможность боевым товарищам продолжить наступление.

Инициатива установить памятник героям войны принадлежит поисковому движению Кыргызстана «Наша Победа – Биздин Жениш», координатором которого является Светлана Лаптева. Средства на памятник собраны кыргызстанцами, часть денег внес гражданин Украины, проживающий в Кыргызстане.

В Россию памятник доставили десантники 98-й Свирской дивизии ВДВ (Иваново), которые проводили учения в Кыргызстане совместно со спецподразделением «Пантера». В торжественном мероприятии принимали участие посол КР в РФ Болот Отунбаев, представитель правительства КР в Иссык-Кульской области, губернатор Новгородской области, посол РФ в КР, лица, принимавшие участие в сборе средств на памятник, а также близкие родственники Тюменбаева, земляки героя и Г.Тыналиева - внучка красноармейца Дуйшенкула Тыналиева, похороненного в мемориале Самбатово Поддорского района.

После открытия памятника делегация из Кыргызстана возложила цветы к братской могиле в мемориале «Самбатово», где погребено более 9 тысяч солдат Советской армии, в том числе наши соотечественники.