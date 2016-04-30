07:49
+24
USD 67.14
EUR 73.13
RUB 1.20
Великая Победа

В российском селе открыли памятник герою ВОВ, кыргызстанцу Акматше Тюменбаеву

В селе Поддорье Новгородской области РФ 29 апреля открыли памятник героям Великой Отечественной войны кыргызстанцу Акматше Тюменбаеву и украинцу Якову Пилипенко, сообщает Посольство КР в РФ.

По его данным, 1 февраля 1944 года бойцы получили приказ подавить огневую точку противника во время операции по снятию блокады Ленинграда. Выполняя задачу, солдаты закрыли своими телами дзот, дав возможность боевым товарищам продолжить наступление.

Инициатива установить памятник героям войны принадлежит поисковому движению Кыргызстана «Наша Победа – Биздин Жениш», координатором которого является Светлана Лаптева. Средства на памятник собраны кыргызстанцами, часть денег внес гражданин Украины, проживающий в Кыргызстане.

В Россию памятник доставили десантники 98-й Свирской дивизии ВДВ (Иваново), которые проводили учения в Кыргызстане совместно со спецподразделением «Пантера». В торжественном мероприятии принимали участие посол КР в РФ Болот Отунбаев, представитель правительства КР в Иссык-Кульской области, губернатор Новгородской области, посол РФ в КР, лица, принимавшие участие в сборе средств на памятник, а также близкие родственники Тюменбаева, земляки героя и Г.Тыналиева - внучка красноармейца Дуйшенкула Тыналиева, похороненного в мемориале Самбатово Поддорского района.

После открытия памятника делегация из Кыргызстана возложила цветы к братской могиле в мемориале «Самбатово», где погребено более 9 тысяч солдат Советской армии, в том числе наши соотечественники.
Ссылка: https://24.kg/velikaja_pobeda/31461/
просмотров: 513
Версия для печати
Материалы по теме
Последний Герой Советского Союза, родившаяся в Кыргызстане, Евдокия Пасько умерла
«Имена Победы». Кыргызстанцы, погибшие в Ржевской битве ВОВ
Война и мир Анны Кутановой
В Бишкеке отметят 75-летие битвы под Москвой
«Крылья Победы». Школьникам расскажут историю авиации Кыргызстана и России
«Агитбригада» из Кыргызстана проследовала до Берлина боевым путем воинов-освободителей
Делегация из Кыргызстана приняла участие в митинге-реквиеме в Беларуси в честь 75-летия начала ВОВ
Михаил Петров: Рожденный в рубашке
В Кыргызстан доставили прах красноармейца Мендыша Эмралиева
Ветераны 365: Никто не забыт
Бизнес
Станьте участником конкурса в&nbsp;честь дня рождения MegaCom Станьте участником конкурса в честь дня рождения MegaCom
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; инвестирует в&nbsp;развитие персонала ОАО «Росинбанк» инвестирует в развитие персонала
Студенты КГЮА показали блестящие результаты на&nbsp;Универсиаде-2017 Студенты КГЮА показали блестящие результаты на Универсиаде-2017
Продолжается акция &laquo;Великая победа!&raquo; от&nbsp;MegaCom Продолжается акция «Великая победа!» от MegaCom