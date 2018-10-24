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Техноблог

iPhone XR назвали «тайным оружием» Apple

Телекомпания CNN высоко оценила новый смартфон от Apple iPhone XR, назвав его «тайным оружием» корпорации, которое может заметно повысить ее продажи. Об этом сообщает ТАСС.

iPhone XR — более бюджетная версия смартфона. Он на $250 дешевле iPhone XS и на $350 дешевле iPhone XS Max.

Как пишет CNN, iPhone XR также оснащен новейшим процессором A12 Bionic, 12-мегапиксельной фронтальной камерой и функцией разблокировки аппарата с помощью сканирования лица пользователя — Face ID.

Одним из ключевых отличий является экран. У iPhone XR он составляет 6,1 дюйма, что на 0,4 дюйма меньше, чем размер дисплея флагманского iPhone XS Max. Кроме того, экран модели XR изготовлен по более дешевой технологии LCD, а не по OLED.

Из-за этого разрешение и четкость дисплея стали чуть меньше, что не позволяет просматривать видео в формате Full HD. Однако, как отмечает CNN, для многих покупателей отсутствие такой возможности вовсе не имеет значения.

iPhone XR лишен функции 3D Touch, благодаря которой экран реагирует на силу нажатия.

«Apple, сэкономив на некоторых функциях и на материале, из которого изготовлен корпус, выпускает на рынок более дешевый смартфон, предназначенный в первую очередь для владельцев предыдущих моделей, включая iPhone 8, которые до сих пор не обновили свои устройства и не хотят тратиться на флагманские версии», — пишет CNN.

Кроме того, помимо цены, аргументом в пользу приобретения iPhone XR для многих станет емкость аккумулятора. Как отмечает телеканал, длительность заряда батареи младшей модели на два-три часа больше, чем у более дорогих iPhone XS и iPhone XS Max.

iPhone XR должен поступить в продажу в США и многих других странах 26 октября. Цена устройства в США — от $749.
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