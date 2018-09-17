Опасные гаджеты. В Мадриде взорвался ноутбук, в Нью-Йорке загорелся смартфон

У пассажирки мадридского метро в сумке взорвался ноутбук. Об этом сообщила газета El Mundo.

По ее данным, в результате взрыва легкие ранения получили шесть человек — сама женщина и находившиеся рядом с ней в вагоне люди.

После взрыва часть пассажиров решила, что произошел теракт, началась паника.

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О том, какой марки был ноутбук, не сообщается, в отличие от истории в Нью-Йорке. Там у местной жительницы Дайаны Чанг в сумке загорелся новый флагманский смартфон Samsung Galaxy Note9, сообщил портал mail.ru.

Она уже подала в суд на производителя. В иске говорится, что ее новый флагманский смартфон внезапно стал «очень горячим». Чанг убрала устройство в сумочку, но вскоре услышала «свистящий и визжащий звук и заметила густой дым», идущий из сумочки.

Женщина вывалила содержимое сумочки на пол, но огонь не прекратился до тех пор, пока один из прохожих не помог потушить его.

Фото mail.ru. Батареи смартфонов Samsung, именно они стали причиной возгораний Galaxy Note7

Кстати, ситуация с возгорающимися батареями очень серьезно затронула Galaxy Note7, который выпустили два года назад. В 2016 году корейский гигант электроники прекратил производство устройства после того, как из-за неисправности батареи десятки устройств взорвались или сгорели.

В случае с Galaxy Note9 производитель заявил, что не получал сообщений о подобных инцидентах. В данный момент Samsung исследует инцидент.