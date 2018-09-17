Опасные гаджеты. В Мадриде взорвался ноутбук, в Нью-Йорке загорелся смартфон

У пассажирки мадридского метро в сумке взорвался ноутбук. Об этом сообщила газета El Mundo.
По ее данным, в результате взрыва легкие ранения получили шесть человек — сама женщина и находившиеся рядом с ней в вагоне люди.
После взрыва часть пассажиров решила, что произошел теракт, началась паника.
О том, какой марки был ноутбук, не сообщается, в отличие от истории в Нью-Йорке. Там у местной жительницы Дайаны Чанг в сумке загорелся новый флагманский смартфон Samsung Galaxy Note9, сообщил портал mail.ru.
Она уже подала в суд на производителя. В иске говорится, что ее новый флагманский смартфон внезапно стал «очень горячим». Чанг убрала устройство в сумочку, но вскоре услышала «свистящий и визжащий звук и заметила густой дым», идущий из сумочки.
Женщина вывалила содержимое сумочки на пол, но огонь не прекратился до тех пор, пока один из прохожих не помог потушить его.
Кстати, ситуация с возгорающимися батареями очень серьезно затронула Galaxy Note7, который выпустили два года назад. В 2016 году корейский гигант электроники прекратил производство устройства после того, как из-за неисправности батареи десятки устройств взорвались или сгорели.
В случае с Galaxy Note9 производитель заявил, что не получал сообщений о подобных инцидентах. В данный момент Samsung исследует инцидент.