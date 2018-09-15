Смартфон взорвался около женщины с ребенком в китайском салоне красоты

Смартфон Samsung неожиданно загорелся в салоне красоты города Шанжао. Сидевшие рядом женщина с ребенком отделались испугом, сообщило издание Daily Mail.

По его данным, инцидент произошел в лобби и попал на камеру наблюдения. Женщина увидела пламя и тут же вскочила с дивана с малышом в руках. Потушила пожар сотрудница салона — она бросила в телефон подушкой.

В клиентской поддержке Samsung женщине предложили отнести устройство в один из авторизованных сервисных центров для проведения экспертизы.

В 2016 году смартфоны Samsung Galaxy Note 7 взрывались у пользователей так часто, что компании пришлось массово их отзывать, а в США их принудительно заблокировали.