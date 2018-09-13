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Техноблог

Mercedes представил новый кроссовер GLE

Фото www.media.mercedes-benz.com

Немецкая компания Mercedes-Benz решила не дожидаться мировой премьеры кроссовера GLE нового поколения, которая должна пройти в октябре в автосалоне в Париже, и рассекретила автомобиль. Об этом сообщила «Российская газета».

Кроссовер получил новую оптику, большие колесные диски, видоизмененные бамперы и другую решетку радиатора.

В салоне новый GLE оснащен двумя 12,3-дюймовыми дисплеями, один из которых является цифровым щитком приборов, а второй отвечает за мультимедийную систему MBUX. Большой сенсорный тачпад на центральной консоли полностью заменил физическую поворотную «шайбу».

Фото www.media.mercedes-benz.com

Автомобиль получит широкую гамму моторов, но пока подтверждена лишь трехлитровая рядная «шестерка» с турбонаддувом мощностью 367 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с 48-вольтовой бортовой сетью и стартер-генератором, обеспечивающим дополнительные 22 силы.

Новое поколение GLE будут производить на заводе компании в Подмосковье. Предприятие под Солнечногорском начнет работу в начале 2019 года.

Фото www.media.mercedes-benz.com

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