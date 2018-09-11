Китаец построил робота-трансформера и катается на нем по Пекину

Гигантский робот спокойно катался по столице Китая, пока его не остановила полиция. Сначала водителю запретили использовать необычное транспортное средство, но затем разрешили с некоторыми оговорками, сообщил портал mail.ru.

Машина, которая выглядит как персонаж известного фильма «Трансформеры», привлекает внимание многих людей, которые хотят сфотографировать это «чудо техники». Это периодически создает в Пекине пробки.

Водитель сообщает, что его робот — первое такого рода транспортное средство в Китае. Он может трансформироваться в человекоподобного робота или танк.

Водитель заявил, что проводит «дорожное» тестирование робота перед ежегодным фестивалем Taobao Maker, который посвящен необычным разработкам и инновационным технологиям.

Китаец создал машину без сторонней поддержки. Полиция разрешила ему ездить по Пекину, но избегать центральных улиц, чтобы не создавать заторы.