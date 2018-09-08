В США презентовали мессенджер, который оказался практически копией Telegram

В США представили мессенджер Stealthy IM. Новинку разработчики представили на конференции TechCrunch Disrupt SF 2018 в Сан-Франциско.

Он наделен функцией шифрования, а его интерфейс похож на популярный Telegram. Причем создатели приложения даже не стали придумывать свой логотип, а просто немного изменили знаменитый бумажный самолетик.

В ходе презентации программисты рассказали, что сервис работает на базе блокчейна. Это обеспечивает защиту мессенджера от взлома и кражи данных пользователей. Вдобавок авторы Stealthy IM разработали специальный защищенный протокол, который гарантирует сохранность переписки. Изначально информация мессенджера хранится в облачном Azure от Microsoft, однако пользователь может выбрать место хранения по своему усмотрению, отметили разработчики.

